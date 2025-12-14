Нарколог Исаев назвал четыре главных признака начала алкоголизма у женщин

«Однако в связи с некоторыми особенностями — как физиологическими, так и психоэмоциональными — путь алкоголизации у женщин короче, стремительнее и часто “тише”, что и создает впечатление о его большей тяжести. То есть, можно говорить о более быстром и скрытом развитии», — сказал он.