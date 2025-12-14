Нарколог Исаев назвал четыре главных признака начала алкоголизма у женщин

Начало алкоголизма у женщин заметить сложнее, чем у мужчин, обратил внимание в беседе с aif.ru врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
Эксперт заявил, что с научной позиции, алкоголизм как заболевание не имеет принципиальных различий по гендерному признаку.
«Однако в связи с некоторыми особенностями — как физиологическими, так и психоэмоциональными — путь алкоголизации у женщин короче, стремительнее и часто “тише”, что и создает впечатление о его большей тяжести. То есть, можно говорить о более быстром и скрытом развитии», — сказал он.
По словам Исаева, можно условно обозначить «стартовую» дозу, которая является фактором риска развития зависимости у женщин.
«Можно очень условно сказать, что регулярное употребление более 50 мл крепкого алкоголя или 150 мл вина несколько раз в неделю уже является серьезным фактором риска», — объяснил нарколог.
Эксперт подчеркнул, что зависимость редко начинается с запоев или явного употребления крепкого алкоголя. Есть четыре классических признака, демонстрирующих, что у женщины меняются отношения с алкоголем и спиртное начинает занимать первое место в жизненной системе.
«Психологическая зависимость. Алкоголь становится универсальным “решением” проблем: для снятия стресса после работы, “для сна”, чтобы “поднять настроение”. Формируется ритуал», — отметил он.
Вторым важным признаком является потеря контроля над дозой. Это могут заметить друзья и близкие женщины, когда обещание выпить «только бокал» регулярно нарушается.
«Повышение толерантности. Тот объем, который раньше вызывал опьянение, женщина начинает переносить легко», — назвал третий признак нарколог.
Четвертым признаком является изменение приоритетов. Речь идет о постепенном отказе от хобби, встреч с непьющими подругами в пользу компаний или ситуаций, где выпивка уместна.
Если наблюдаются все четыре признака, это говорит о том, что женщина уже, скорее всего, не сможет остановиться сама и ей необходима помощь специалистов.