Вирусолог Протасова: появившийся в РФ супергрипп вызывает пневмонию и отит

В России продолжает расти заболеваемость гриппом, в том числе гонконгским. Известно о двух летальных исходах. Вирусолог Светлана Протасова рассказала, чем опасно заболевание.

Источник: Аргументы и факты

Распространяющийся в России гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А (Н3N2), особенно опасен для детей до пяти лет, беременных женщин и пожилых людей, предупредила в беседе с aif.ru вирусолог Светлана Протасова.

Напомним, в 12 регионах Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада и Центральной части РФ этот вирус, который также прозвали «супергриппом», назвали доминирующим или единственным выявленным у заболевших в этом сезоне.

В Дагестане зафиксировали два летальных исхода.

«Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Также он опасен для беременных женщин из-за риска для матери и плода и людей с хроническими заболеваниями (диабетом, астмой, заболеваниями почек и сердца)», — пояснила врач.

Протасова отметила, что гонконгский грипп может вызвать тяжелые осложнения, например, пневмонию, миокардит, отит.

Ранее вирусолог назвала главные симптомы гонконгского гриппа.