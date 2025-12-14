Вирусолог Протасова: появившийся в РФ супергрипп вызывает пневмонию и отит

«Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Также он опасен для беременных женщин из-за риска для матери и плода и людей с хроническими заболеваниями (диабетом, астмой, заболеваниями почек и сердца)», — пояснила врач.