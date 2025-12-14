Асу Алмабаев получил громкий бой с двукратным чемпионом UFC

По данным «Вестника ММА», Алмабаев получил поединок против известного мексиканца Брэндона Морено (23−8−2), который состоится 1 марта в Мексике.
Морено занимает четвёртое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC и имеет рекорд в американском промоушене: 11−6−2. Алмабаев идёт седьмым с рекордом в UFC: 6−1. Чемпионом дивизиона является американец мьянманского происхождения Джошуа Ван (16−2).
Морено — бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем весе. Последний бой провёл 6 декабря 2025 года на UFC 323 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и потерпел досрочное поражение во втором раунде от японца Тацуро Таира (18−1).
Алмабаев последний раз дрался 22 ноября 2025 года на турнире UFC в Дохе (Катар), где в третьем раунде финишировал американца Алекса Переса (25−10).
Было грустно: как казахстанцы бились в UFC в 2025 году и почему следующий год будет круче?