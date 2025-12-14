WSJ: при нападении на военных США в Сирии пострадали трое силовиков

Телеканал Syria TV сообщил, что после нападения на своих военных в Сирии США задействовали боевую авиацию с использованием осветительных бомб. Глава Белого дома Дональд Трамп в связи с этой атакой пообещал, что Соединённые Штаты дадут «очень серьёзный» ответ на действия террористической группировки. Он подчеркнул, речь идёт об атаке против США и Сирии. Трамп также добавил, что сирийский лидер Ахмед аш-Шараа «крайне разгневан и обеспокоен» из-за этого нападения.