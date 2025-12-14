Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: при нападении на военных США в Сирии пострадали трое силовиков

После атаки на американских военных в Сирии Пентагон поднял в воздух два истребителя F-16.

Источник: Аргументы и факты

Трое сотрудников сил безопасности Сирии получили ранения в результате нападения на американских военных, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного представителя армии США.

«Трое членов сирийских сил безопасности были ранены при нападении», — сказано в публикации.

Кроме того, источник рассказал, что после атаки Пентагон поднял в воздух в Сирии два истребителя F-16.

Напомним, ранее помощник главы американского Минобороны по связям с общественностью Шон Парнелл проинформировал, что в районе сирийского города Пальмиры были убиты двое военнослужащих сухопутных сил армии США и переводчик из числа гражданских лиц. Также сообщалось о троих пострадавших. Парнелл уточнил, что американские военные оказывали поддержку в проведении операций против террористической группировки «Исламское государство»*.

Телеканал Syria TV сообщил, что после нападения на своих военных в Сирии США задействовали боевую авиацию с использованием осветительных бомб. Глава Белого дома Дональд Трамп в связи с этой атакой пообещал, что Соединённые Штаты дадут «очень серьёзный» ответ на действия террористической группировки. Он подчеркнул, речь идёт об атаке против США и Сирии. Трамп также добавил, что сирийский лидер Ахмед аш-Шараа «крайне разгневан и обеспокоен» из-за этого нападения.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше