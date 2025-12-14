Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Плевок в лицо обычным людям»: журналист Медведев возмутился службой Macan

Журналист Андрей Медведев оценил условия срочной службы рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan.

Журналист Андрей Медведев оценил условия срочной службы рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan.

Он считает, что вся история с уходом артиста в армию должна была пройти по южнокорейскому сценарию, когда звезды K-Pop сцены идут служить в вооруженные силы, повышая престиж войск среди молодежи. Однако в итоге она стала похожа на «жирный плевок в лицо обычным людям».

— Тут у человека офицерская форма, личная нянька, воля вольная, и это называется «звезда пошла в армию», — написал журналист в Telegram-канале.

Медведев призвал отправить рэпера на дембель и перестать позорить боевое подразделение.

13 декабря Росгвардия опровергла информацию о привилегиях и смягченных условиях службы для рэпера Macan. В ведомстве сообщили, что он в настоящее время готовится к принятию военной присяги. В Росгвардии указали, что музыкант проходит службу в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

28 ноября рэпер прибыл в расположение дивизии для прохождения военной службы по призыву. Macan во время службы в Росгвардии будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона.