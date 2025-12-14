«Плевок в лицо обычным людям»: журналист Медведев возмутился службой Macan

Журналист Андрей Медведев оценил условия срочной службы рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan.
Он считает, что вся история с уходом артиста в армию должна была пройти по южнокорейскому сценарию, когда звезды K-Pop сцены идут служить в вооруженные силы, повышая престиж войск среди молодежи. Однако в итоге она стала похожа на «жирный плевок в лицо обычным людям».
— Тут у человека офицерская форма, личная нянька, воля вольная, и это называется «звезда пошла в армию», — написал журналист в Telegram-канале.
Медведев призвал отправить рэпера на дембель и перестать позорить боевое подразделение.
13 декабря Росгвардия опровергла информацию о привилегиях и смягченных условиях службы для рэпера Macan. В ведомстве сообщили, что он в настоящее время готовится к принятию военной присяги. В Росгвардии указали, что музыкант проходит службу в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.
28 ноября рэпер прибыл в расположение дивизии для прохождения военной службы по призыву. Macan во время службы в Росгвардии будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона.