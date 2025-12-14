В Госдуме призвали проверить законность роста цен на сотовую связь

Соответствующее обращение парламентарии направили руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«В целях снижения финансовой нагрузки с потребителей услуг мобильной связи прошу Вас провести проверку деятельности операторов сотовой на предмет соблюдения законодательства о защите конкуренции, а также проверить законность одновременного повышения стоимости услуг подвижной радиотелефонной связи, превышающего рост индекса базовых цен», — говорится в документе.
Парламентарии также попросили Шаскольского высказать позицию ведомства касательно целесообразности снижения стоимости услуг связи или возврата денежных средств клиентам в случае ограничения связи по независящим от граждан причинам.
Сенатор Гибатдинов в беседе с РИА Новости отметил, что во многих регионах страны наблюдаются частые сбои связи, качество связи также стало значительно ниже.
«Граждане в связи с текущими обстоятельствами относятся к проблеме с пониманием и не жалуются на качество связи. Вместе с тем мобильные операторы понимают ситуацию по-своему и продолжают повышать стоимость услуг, несмотря на падение качества», — добавил парламентарий.