В Госдуме призвали проверить законность роста цен на сотовую связь

«Граждане в связи с текущими обстоятельствами относятся к проблеме с пониманием и не жалуются на качество связи. Вместе с тем мобильные операторы понимают ситуацию по-своему и продолжают повышать стоимость услуг, несмотря на падение качества», — добавил парламентарий.