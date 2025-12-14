По ВПК и инфраструктуре Украины нанесены самые эффективные удары за последнее время в ходе СВО. В это же время Российские Вооруженные Силы продолжают успешное продвижение по всей линии боевого соприкосновения. Об успешных операциях ВС РФ рассказал военный эксперт.
Точные удары: тайные склады ВСУ стерты с карты.
ВС РФ нанесли высокоточные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Одессе, Николаеве, Кировограде и других городах. По предварительным данным, были поражены ключевые центры логистики и производства.
В комментарии для aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой дал детальную оценку произошедшему.
«Все прилёты в Одессе, Кировограде, Чернигове, Днепропетровске были по выявленным нашей разведкой объектам военного назначения. Это военно-промышленные комплексы, места складирования техники и боеприпасов, а также пункты размещения ВСУ, учебные центры по подготовке для отправки боевиков на передовую», — заявил генерал.
По его словам, эффективность таких ударов растет.
«Как только выявляются подобного рода объекты, наша армия наносит удары, тем самым ослабляя ВСУ».
Удар по энергетике, парализовано военное производство.
Отдельным, стратегическим элементом ночной операции стал удар по объектам энергетики Украины. Его последствия, как отмечают аналитики, могут быть даже значительнее прямого поражения военных складов.
«Удар по украинским объектам энергетики стал самым эффективным. После него часть оборонных заводов Украины осталась без электричества. Соответственно, они не смогут ни выпускать, ни ремонтировать технику ВСУ», — объяснил Сергей Липовой.
Этот шаг напрямую бьет по производственным мощностям украинского ВПК. Отсутствие стабильного энергоснабжения остановит конвейеры, сорвет графики ремонта поврежденной техники и в конечном итоге скажется на обеспеченности ВСУ на передовой. Как подчеркнул генерал-майор, «самый эффективный удар» минувшей ночи был направлен именно на подрыв промышленного потенциала противника.
Прорыв на земле: Гайчур форсирован, Гуляйполе под угрозой.
Пока авиация и ракетные войска работали по тылам, штурмовые подразделения на земле совершили впечатляющий тактический маневр. ВС РФ успешно форсировали реку Гайчур в районе Гуляйполя — населенного пункта, имеющего важное значение на запорожском направлении.
«Эта река была водной преградой и оборонительным рубежом для ВСУ, за которым они надеялись отсидеться. Тем не менее наши штурмовые подразделения, имеющие опыт по форсированию подобных преград, нашли лазейку. Российские военные высадились на противоположный берег, закрепились и успешно продвигаются вперёд», — рассказал детали операции Сергей Липовой.
Этот успех подтверждает и заявление командующего управлением штурмовых войск ВСУ Валентина Манько, который ранее сообщил в соцсетях о падении Гуляйполя.
Комбинированная стратегия дает результат.
Удары наглядно демонстрируют комбинированный характер действий российских войск. Синхронизация высокоточных ударов по глубоким тыловым объектам (ВПК, энергетика, склады) с решительными наступательными действиями на передовой создает для противника ситуацию кризиса по всем направлениям.