В Адлере при попытке бегства задержали бьюти-блогеров

Супруги-блогеры Алекс и Арси Целесте (ранее известные как Алексей и Алена Фроловы), обвиняемые в клевете в отношении врача Елены Кондрашовой и её компании «Космомедика», были задержаны правоохранительными органами.

Как сообщила ТАСС адвокат потерпевшей Анна Бутырина, после возбуждения уголовного дела блогеры игнорировали вызовы следствия, не являлись по повесткам и были объявлены в федеральный розыск. Их задержали 6 декабря на железнодорожном вокзале в Адлере при попытке скрыться.

В своих публикациях Целесте утверждали, что в косметике «Космомедики» содержатся опасные компоненты, «представляющие национальную угрозу», и что от её использования якобы умерла женщина от отёка Квинке, а семь девочек попали в реанимацию. Лингвистическая экспертиза, проведённая по делу, установила, что эти сведения являются заведомо ложными. На допросе блогеры не смогли объяснить источник информации о «жертвах».

Уголовное дело было возбуждено в конце июня 2025 года по статье о клевете, соединённой с обвинением в совершении тяжкого преступления. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России сорванная ветром кровля убила мужчину.

