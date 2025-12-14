В Адлере при попытке бегства задержали бьюти-блогеров

В своих публикациях Целесте утверждали, что в косметике «Космомедики» содержатся опасные компоненты, «представляющие национальную угрозу», и что от её использования якобы умерла женщина от отёка Квинке, а семь девочек попали в реанимацию. Лингвистическая экспертиза, проведённая по делу, установила, что эти сведения являются заведомо ложными. На допросе блогеры не смогли объяснить источник информации о «жертвах».