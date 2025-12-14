В Адлере при попытке бегства задержали бьюти-блогеров

Супруги-блогеры Алекс и Арси Целесте (ранее известные как Алексей и Алена Фроловы), обвиняемые в клевете в отношении врача Елены Кондрашовой и её компании «Космомедика», были задержаны правоохранительными органами.
Как сообщила ТАСС адвокат потерпевшей Анна Бутырина, после возбуждения уголовного дела блогеры игнорировали вызовы следствия, не являлись по повесткам и были объявлены в федеральный розыск. Их задержали 6 декабря на железнодорожном вокзале в Адлере при попытке скрыться.
В своих публикациях Целесте утверждали, что в косметике «Космомедики» содержатся опасные компоненты, «представляющие национальную угрозу», и что от её использования якобы умерла женщина от отёка Квинке, а семь девочек попали в реанимацию. Лингвистическая экспертиза, проведённая по делу, установила, что эти сведения являются заведомо ложными. На допросе блогеры не смогли объяснить источник информации о «жертвах».
Уголовное дело было возбуждено в конце июня 2025 года по статье о клевете, соединённой с обвинением в совершении тяжкого преступления. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в России сорванная ветром кровля убила мужчину.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.