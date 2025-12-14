Священник объяснил, почему у переживших клиническую смерть схожие видения

Многие люди, пережившие клиническую смерть, после возвращения к жизни делятся схожими видениями — свет в конце тоннеля, ангелы, выход из собственного тела. Иеромонах Феодорит в беседе с aif.ru объяснил этот феномен.
Одна из последних подобных историй произошла с британкой Шарлотой Холмс, которая пережила клиническую смерть в 69 лет. Сердце женщины остановилось на 11 минут. По ее словам, в это время она словно вышла из своего тела и начала парить над медсестрой.
Холмс уверена, что во время остановки сердца ее душа оказалась на небесах, где она увиделась со своими родственниками, а также с нерожденным ребенком. После этого врачи вернули ее к жизни.
Иеромонах Феодорит, который также является реаниматологом, объяснил эти видения тем, что люди действительно все это проживают.
«Конечно, это можно объяснить. Именно тем, что люди действительно это видят. То есть, ничего не отвергая, мы должны воспринимать данные явления просто как факт. Тем более, что и специфическую работу клеток мозга в момент умирания никто не доказал», — подчеркнул Феодорит.
Священнослужитель добавил, что не всегда увиденное во время клинической смерти является тем, чем кажется. Так, свет в конце тоннеля может оказаться адским пламенем.
Ранее реаниматолог Сергей Сеньчуков, которого православные верующие знают как отца Феодорита, рассказал, как его пациент перед смертью пытался бороться с бесами.