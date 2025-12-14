Ричмонд
В аэропортах Геленджика, Грозного, Краснодара, Пскова, Пулково сняты ограничения

В пяти российских аэропортах сняли ограничения на полёты. Речь идёт о воздушных гаванях Геленджика, Грозного, Краснодара, Пскова и Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — добавили в ведомстве.

Напомним, в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотника. Наибольшее количество дронов — 41 — сбили над территорией Республики Крым. 24 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Смоленской областью. По шесть беспилотников уничтожили над Белгородской и Курской областями. Пять дронов перехватили над Орловской областью, три — над Тульской областью. Ещё по одному БПЛА сбили над Калужской и Липецкой областями.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

