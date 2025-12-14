В воскресенье, 14 декабря в Ростовской области ожидается небольшой снег

В воскресенье, 14 декабря в Ростовской области пройдет снег. Об этом сообщают донские синоптики.
По информации Ростовского гидрометцентра, в отдельных районах области ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ветер прогнозируется северо-западный и западный 8−13 м/с, по северу и востоку его порывы могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит −3…-8, при прояснениях до −13, днем −1…- 6.
В донской столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер ожидается северо-западный и западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью составит −4…-6, днем −1…-3.
