В РФ разработали технологию спасения рыбы от зимних заморов в озерах

Испытания метода проводили на озере Большое Островное в Алтайском крае. После его применения в контролируемой акватории в течение зимы 2023−2024 годов уровень кислорода в воде поддерживался на безопасном уровне. Осенний контрольный отлов подтвердил выживаемость и хороший прирост массы у выпущенных сеголеток щуки и окуня, которые ранее в этом водоеме к весне не выживали.