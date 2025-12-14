Луч от НЛО: странный объект 3I/ATLAS пугает при приближении к Земле

С приближением к Земле межзвездного объекта 3I/ATLAS растет интерес к его природе и уникальным особенностям.
Астрофизик Гарвардского университета Ави Леб, считающий, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем, заявил об обнаруженном у объекта «защитном луче».
В свою очередь, астроном и популяризатор науки Александр Киселев в беседе с aif.ru объяснил, что скрывается за открытием Леба и когда земляне смогут увидеть комету.
Защитный луч расчищает путь.
Астрофизик Ави Леб заявил, что приближающийся к Земле межзвездный объект 3I/ATLAS может использовать защитный луч, чтобы расчищать себе путь.
По его словам, загадочный объект может использовать этот луч света или поток частиц для удаления микрометеороидов и других крошечных частиц, оказавшихся на его пути.
Астроном Киселев заверил, что этот процесс для межзвездной кометы естественный.
«Кометы известны своей активностью, когда они приближаются к звезде (в данном случае, к Солнцу). Под воздействием солнечного тепла и ветра летучие вещества на поверхности кометы испаряются, образуя кому (облако газа и пыли) и хвост. То есть “луч” может быть направленным выбросом газа и пыли из его ядра», — пояснил специалист.
Киселев добавил, что движущиеся с высокой скоростью космические объекты могут иметь электрический заряд и взаимодействовать с магнитными полями и заряженными частицами. Поэтому замеченный у 3I/ATLAS защитный луч может быть результатом подобных электромагнитных взаимодействий.
«Даже в относительно разреженном межзвездном пространстве существуют частицы и поля. Движущийся объект может взаимодействовать с ними, и это взаимодействие может проявляться в виде направленного потока или свечения», — отметил астроном.
Комета вот-вот приблизится к Земле.
Межзвездный объект 3I/ATLAS приблизится к Земле уже совсем скоро — 19 декабря 2025 года.
Киселев отметил, что при наличии профессионального оборудования загадочный объект можно будет даже сфотографировать.
«Вважно уточнить, что “ближе всего к Земле” не означает, что он пройдет очень близко в масштабах космических расстояний. Речь идет о моменте, когда он будет находиться в наиболее выгодной для наблюдения позиции», — пояснил астроном.
По его словам, увидеть межзвездный объект можно будет даже через небольшой любительский телескоп, однако для этого необходимо знать, где именно пролетит комета.
Кто сможет запечатлеть 3I/ATLAS?
Увидеть межзвездный объект 3I/ATLAS при приближении к Земле можно будет даже через небольшой телескоп, а при наличии профессионального оборудования — даже сфотографировать.
«Чтобы увидеть комету 3I/ATLAS, даже когда она находится относительно близко, потребуется очень мощный телескоп. Возможно, даже небольшой или средний любительский телескоп сможет уловить ее тусклый свет, если знать, куда смотреть. Наблюдателям нужно будет ориентироваться по звездам и созвездиям», — пояснил специалист.
Киселев отметил, что длительная выдержка при фотографировании, возможно, позволит запечатеть даже хвост пролетающей кометы.
«Даже если комета не будет видна невооруженным глазом, ее можно будет сфотографировать с помощью телеобъектива или телескопа. Длительные выдержки позволят запечатлеть ее тусклый свет и, возможно, даже намек на кому или хвост», — добавил он.
