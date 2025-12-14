Луч от НЛО: странный объект 3I/ATLAS пугает при приближении к Земле

«Кометы известны своей активностью, когда они приближаются к звезде (в данном случае, к Солнцу). Под воздействием солнечного тепла и ветра летучие вещества на поверхности кометы испаряются, образуя кому (облако газа и пыли) и хвост. То есть “луч” может быть направленным выбросом газа и пыли из его ядра», — пояснил специалист.