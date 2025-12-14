NYT: Байден собрал только часть средств для строительства своей библиотеки

Бывший глава Белого дома Джо Байден сумел собрать только небольшую часть суммы средств, которые требуется для строительства его «президентской» библиотеки, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на спонсоров и информацию из документов.
В публикации отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией возможность реализации указанного проекта остаётся под вопросом.
«Отчасти из-за этого плохого сбора средств ведутся дискуссии о том, чтобы объединить потенциальную библиотеку Байдена с уже существующими институтами Байдена в Университете штата Делавэр», — сказано в статье.
Напомним, в июле газета New York Post проинформировала, что на съезде Общества управления человеческими ресурсами (SHRM) в Сан-Диего Байден заявил, что собирается написать в своих мемуарах об украинском конфликте. Политик уточнил, что книга будет затрагивать четыре года его нахождения у власти. Байден добавил, что он также хочет рассказать в мемуарах о том, «как поднимал НАТО из руин».
В октябре газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что Джо Байден по-прежнему переживает из-за того, что был вынужден сняться с выборов президента США. По словам собеседников СМИ, экс-глава государства с трудом приспосабливается к «тихой и незаметной» жизни вне политики.