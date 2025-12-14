NYT: Байден собрал только часть средств для строительства своей библиотеки

Напомним, в июле газета New York Post проинформировала, что на съезде Общества управления человеческими ресурсами (SHRM) в Сан-Диего Байден заявил, что собирается написать в своих мемуарах об украинском конфликте. Политик уточнил, что книга будет затрагивать четыре года его нахождения у власти. Байден добавил, что он также хочет рассказать в мемуарах о том, «как поднимал НАТО из руин».