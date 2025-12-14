Ричмонд
40 жителей Хабаровского края отдали мошенникам 22 млн рублей за неделю

Самой распространённой схемой обмана стали фиктивные продажи и услуги.

Источник: Freepik

За минувшую неделю жертвами дистанционных аферистов стали 40 жителей Хабаровского края, которые суммарно передали мошенникам 22 млн рублей. Статистикой поделились в пресс-службе региональной прокуратуры.

Самой распространённой схемой обмана стали фиктивные продажи и услуги — в 12 случаях люди переводили деньги за товары или работы, которые так и не были получены, при этом вернуть переводы не удалось. Злоумышленники после получения средств прекращали связь со своими жертвами.

На втором месте оказались звонки от лжесотрудников банков и различных организаций. В 11 эпизодах граждан убеждали, что их счета находятся под угрозой, и под этим предлогом заставляли переводить деньги на так называемые безопасные счета либо передавать наличные курьерам. Ещё в 10 случаях средства списывались с карт и счетов после кражи или утраты банковских карт и телефонов.

Распространёнными остаются схемы с мнимыми инвестициями и заработком. В четырёх случаях жители края соглашались на предложения об игре на бирже или вложениях, после чего теряли все переведённые суммы. В двух эпизодах потерпевшие отправили деньги якобы знакомым, чьи аккаунты были взломаны. Ещё в одном случае потерпевший перешёл по фишинговой ссылке, что привело к автоматическому списанию средств.

По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Всего с начала года от интернет-преступлений в Хабаровском крае пострадали уже 3 064 человека. Общий ущерб превысил 1,2 млрд рублей.