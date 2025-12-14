Операторы войск БПЛА уничтожили дроны ВСУ типа «Баба-яга» у Гуляйполя

Российские военные ликвидировали пять гексакоптеров Вооружённых сил Украины типа «Баба-яга» в городе Гуляйполе Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли операторы войск беспилотных систем группировки войск «Восток». В ведомстве уточнили, что тяжёлые гексакоптеры направлялись к позициям российских штурмовиков.
«Над населённым пунктом Гуляйполе Запорожской области операторы ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки “Восток” выявили движение тяжёлых гексакоптеров типа “Баба Яга”, направлявшихся к позициям штурмовых подразделений группировки. Операторы групп воздушного прикрытия направляли FPV-дроны на перехват, и те точным тараном с боевой частью сбили гексакоптеры в воздухе», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что операторы беспилотных летательных аппаратов РФ сбросили специальную тросовую систему. Винты дронов противника запутывались и эти беспилотники падали на землю.
Напомним, в Минобороны РФ подчеркнули, что Гуляйполе, подъездные пути к населённому пункту и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки войск «Восток».
Ранее сообщалось, что десантники нанесли высокоточные удары по объектам Вооружённых сил Украины в Запорожской области.