Ростовский Южный парк птиц поможет пострадавшему от ВСУ зоопарку в Запорожье

Южный парк птиц «Малинки» из Ростовской области окажет помощь Васильевскому реабилитационному центру для хищников HomeZoo в Запорожской области, пострадавшему от удара украинских беспилотников. Как сообщили в пресс-службе парка, помощь будет включать поставку лекарств, кормов, стройматериалов, а также направление специалистов.

Источник: Life.ru

Атака БПЛА Вооружённых сил Украины нанесла зоопарку серьёзный ущерб: выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры. В центре, расположенном в прифронтовой зоне, живут более 50 крупных хищников, включая львов, тигров, медведей и редких лигров, а также обезьяны, еноты и попугаи.

Ранее сообщалось, что умер лев, раненый осколками во время атаки украинских беспилотников на зоопарк в Запорожской области. Это первый случай, когда удар пришелся непосредственно по территории самого центра, хотя атаки вблизи него случались и раньше.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

