Ростовский Южный парк птиц поможет пострадавшему от ВСУ зоопарку в Запорожье

Атака БПЛА Вооружённых сил Украины нанесла зоопарку серьёзный ущерб: выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры. В центре, расположенном в прифронтовой зоне, живут более 50 крупных хищников, включая львов, тигров, медведей и редких лигров, а также обезьяны, еноты и попугаи.
Ранее сообщалось, что умер лев, раненый осколками во время атаки украинских беспилотников на зоопарк в Запорожской области. Это первый случай, когда удар пришелся непосредственно по территории самого центра, хотя атаки вблизи него случались и раньше.
