Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву

Военные уничтожили беспилотник ВСУ, летевший на российскую столицу, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на месте падения обломков работают специалисты.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, летевший на российскую столицу, проинформировал Сергей Собянин.

Мэр Москвы уточнил, что на месте падения обломков беспилотного аппарата украинских военных работают специалисты.

«Силами ПВО Минобороны ликвидирован БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram, сообщение опубликовано в 06:11 мск.

Напомним, в ночь на четверг ПВО Российской Федерации уничтожили свыше 30 беспилотников Вооружённых сил Украины, летевших на российскую столицу. Днём были нейтрализованы ещё несколько украинских беспилотников. По словам Собянина, на подлёте к Москве были ликвидировали 38-й и 39-й украинские дроны за сутки.

В пятницу Собянин заявил, что российские военные ликвидировали ещё восемь беспилотников противника, которые летели на Москву.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ за несколько часов нейтрализовали более 90 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над девятью регионами Российской Федерации, в том числе над Республикой Крым. 41 украинский аппарат уничтожили над Крымским полуостровом, ещё 24 беспилотника — в Брянской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше