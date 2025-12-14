Собянин: силы ПВО уничтожили БПЛА, летевший на Москву

Российские военнослужащие ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, летевший на российскую столицу, проинформировал Сергей Собянин.
Мэр Москвы уточнил, что на месте падения обломков беспилотного аппарата украинских военных работают специалисты.
«Силами ПВО Минобороны ликвидирован БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram, сообщение опубликовано в 06:11 мск.
Напомним, в ночь на четверг ПВО Российской Федерации уничтожили свыше 30 беспилотников Вооружённых сил Украины, летевших на российскую столицу. Днём были нейтрализованы ещё несколько украинских беспилотников. По словам Собянина, на подлёте к Москве были ликвидировали 38-й и 39-й украинские дроны за сутки.
В пятницу Собянин заявил, что российские военные ликвидировали ещё восемь беспилотников противника, которые летели на Москву.
Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ за несколько часов нейтрализовали более 90 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над девятью регионами Российской Федерации, в том числе над Республикой Крым. 41 украинский аппарат уничтожили над Крымским полуостровом, ещё 24 беспилотника — в Брянской области.