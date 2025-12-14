Ричмонд
Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

В двух аэропортах Москвы ввели временные ограничения.

Источник: Комсомольская правда

В воздушном пространстве вокруг аэропортов Домодедово и Жуковский утром воскресенья, 14 декабря, были введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«Аэропорты “Домодедово”, “Жуковский” (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале источника.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения введены для обеспечения безопасности воздушных перевозок.

Тем временем мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве утром сбит беспилотник украинской армии.

Напомним, днем ранее, 11 декабря, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили во всех московских аэропортах (Домодедово, Внуково, Жуковском (Раменское) и Шереметьево).

