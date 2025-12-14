Стрельба с двух рук, особый режим: как Macan и другие звезды служат в армии

Российские знаменитости, получившие повестки, неизменно оказываются в центре внимания. Общественность гадает: служат ли они на общих основаниях или для них создают особые условия? На примере рэпера Macan (Андрея Косолапова) и актера Глеба Калюжного военный эксперт и юрист развеяли главные мифы и объяснили реальное положение дел для звездных призывников.
Macan в элитной дивизии: наставник вместо поблажек.
23-летний рэпер Macan, заявивший об уходе в армию в конце ноября, проходит службу в дивизии оперативного назначения имени Дзержинского — одном из элитных подразделений войск национальной гвардии. Комментируя слухи о специальных условиях для артиста, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников дал четкие пояснения.
Эксперт отметил, что информация о выделенном для артиста персональном сопровождающем не подтверждена. Однако, по его словам, к срочнику-рэперу может быть прикреплен наставник.
«С учётом прошлой медийной активности рэпера, он, безусловно, пользуется определённым вниманием у сослуживцев, которые могут быть чрезмерно назойливы. Если руководство посчитало, что для этого срочника нужен наставник, то это вполне допустимо. В этом нет ничего нарушающего устав, наоборот, это поможет рэперу втянуться в воинскую службу», — объяснил Иванников.
Что касается поблажек, то главным условным «послаблением» он называет саму возможность служить в престижной дивизии. «Наверное, единственная поблажка артисту в том, что его взяли в эту дивизию. Рэпер там научится и стрелять с двух рук, и выполнять спортивные упражнения. Дивизия всегда славилась отличной физической подготовкой военнослужащих, огневой подготовкой и знанием Устава. Но никаких поблажек ему там не будет. Это абсолютно верно и неприемлемо в том коллективе, в котором он оказался», — подчеркнул подполковник.
Позицию эксперта полностью поддержало и ведомство. В Telegram-канале Росгвардии официально опровергли слухи о привилегиях для рядового Косолапова, подтвердив, что он размещен в стандартных условиях и готовится к принятию военной присяги.
«Артисты служат на общих основаниях»: уроки истории от Михалкова.
Отвечая на общий вопрос об условиях службы для знаменитостей, Олег Иванников провел историческую параллель. Он заявил, что привилегий ждать не стоит, и напомнил о примере, ставшем уже классическим.
«В большинстве случаев артисты служат на общих основаниях. Самый, пожалуй, наглядный пример — служба Никиты Михалкова, который неоднократно о ней рассказывал в интервью. Особого привилегированного отношения ждать артистам не приходится. Воинский труд достаточно тяжёлый, все военнослужащие выполняют поставленные задачи на должном уровне, согласно устава и должностных инструкций и обязанностей», — отметил военный эксперт.
А что у Калюжного? Юрист — о «учебке», специальности и СВО.
Другой громкий призыв этого года — актер Глеб Калюжный, известный по сериалам «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки». Он прибыл на призывной пункт в конце мая после возбуждения уголовного дела об уклонении. Заслуженный юрист России Иван Соловьев подробно рассказал, какой путь ждет артиста в ближайшие месяцы.
«На сборном пункте призывников регистрируют, проверяют личные дела, проводят досмотр. Затем выдают вещевое имущество и обмундирование. Полностью экипированная команда призывников отправится в воинскую часть, где будет проходить первичная военная подготовка до двух месяцев. А потом присяга», — пояснил юрист.
Именно в период «учебки» Калюжный, как и любой другой новобранец, освоил азы военного дела: строевую подготовку, уставы, основы тактики и огневой подготовки. Ему будет присвоена военно-учетная специальность (ВУС). Соловьев отметил, что с учетом профессии актера его действительно могут направить служить «где-то в сфере культуры», однако сам Калюжный, по некоторым данным, надеется попасть в элитные войска.
«В зону СВО, на территорию новых регионов призывников не отправляют. Чтобы туда попасть, военнослужащий должен пройти необходимую подготовку и получить военно-учетную специальность», — заявил Иван Соловьев.
Попасть в зону боевых действий срочник может только одним законным путем — заключив контракт с Министерством обороны. И сделать это сейчас стало проще. «Раньше заключить контракт можно было после трех месяцев срочной службы или при наличии высшего образования. Сейчас контракт можно заключить уже через месяц», — уточнил юрист.
Равнение на устав.
Истории Macan и Калюжного, несмотря на разный контекст их призыва, показывают общую тенденцию: армия не делает скидок на популярность. Система работает по единым для всех правилам, прописанным в уставах. Элитная часть, куда попал рэпер, — это не привилегия, а место повышенных требований. «Учебка» и получение ВУС для актера — обязательный этап, который проходят сотни тысяч молодых людей.
Единственное, чем звездный статус может осложнить службу, — это повышенный интерес сослуживцев, с которым, однако, командование умеет работать.