В Ростовской области в ночь на 14 декабря отразили беспилотную атаку

В ночь на 14 декабря силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над территорией Ростовской области. Об этом проинформировал в телеграм-канале донской губернатор Юрий Слюсарь.
— Атака БПЛА отражена ночью в Каменске, Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — говорится в сообщении.
Напомним, что ночью, 13 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской области. Атаке подверглись Чертковский, Шолоховский и Верхнедонской районы. Люди не пострадали.
