Москалькова: РФ работает над освобождением почти 500 политзаключённых на Украине

Омбудсмен рассматривает обращения более 70 россиян, которые хотят вернуться на родину.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что занимается обращениями более 400 человек, подвергшихся репрессиям на Украине за пророссийские взгляды. Об этом она сообщила агентству ТАСС.

Москалькова уточнила, что среди этих людей есть священники, правозащитники и журналисты, которые пострадали за свои пророссийские убеждения и стали объектами уголовного преследования. Кроме того, омбудсмен рассматривает обращения более 70 россиян, которые хотят вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова продолжает получать множество обращений с просьбами об эвакуации граждан России с территории Украины. В адрес омбудсмена также поступают просьбы о помощи в возвращении граждан на родину из США, Франции, Польши, Италии и Таиланда.

