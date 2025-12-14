Москалькова: РФ работает над освобождением почти 500 политзаключённых на Украине

Москалькова уточнила, что среди этих людей есть священники, правозащитники и журналисты, которые пострадали за свои пророссийские убеждения и стали объектами уголовного преследования. Кроме того, омбудсмен рассматривает обращения более 70 россиян, которые хотят вернуться на родину.