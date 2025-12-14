Жар под 40 и боль: вирусолог раскрыла главную опасность нового супергриппа

Гонконгский грипп стремительно распространяется не только в России, но и в других странах. Так, в Казахстане также отмечается рост случаев гриппа A (H3N2). По данным Минздрава страны, с начала эпидсезона зарегистрировано около 1790 случаев гриппа, из них 1782 оказались именно гонконгским штаммом.