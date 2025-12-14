Жар под 40 и боль: вирусолог раскрыла главную опасность нового супергриппа

В текущем эпидемическом сезоне в России и ряде других стран наблюдается активное распространение гонконгского гриппа — штамма А (H3N2), который также называют «супергриппом».
Вирусолог, доктор медицинских наук Светлана Протасова в беседе с aif.ru рассказала о главных симптомах заболевания и дала рекомендации по защите от смертельного гриппа.
Слабость, жар и боль.
В России растет заболеваемость гонконгским гриппом. По данным на начало декабря 2025 года, в 12 российских регионах он является доминирующим среди остальных заболеваний. Кроме того, в Дагестане зафиксировано два смертельных исхода.
Вирусолог отметила, что особенность этого гриппа заключается в том, что он слишком быстро мутирует. При этом передается новый подтип значительно легче, чем ранее известные штаммы гриппа. Специалисты указывают на сходство гонконгского гриппа с печально известным COVID-19.
В частности, среди схожих признаков, выделяют симптомы заболеваний.
«Среди основных симптомов гонконгского гриппа резкий скачок температуры до 38,5−40 градусов, которую сложно сбить; боль в мышцах и суставах (особенно в конечностях и пояснице); боль при движении глазных яблок; сильная слабость. Для этого заболевания характерны сухой кашель, боль в горле, часто сопровождающаяся заложенностью носа», — пояснила Протасова.
Врач отметила, что у некоторых пациентов, особенно у детей, могут наблюдаться тошнота и диарея.
Состояние ухудшается стремительно.
Самочувствие при заболевании гонконгским гриппом ухудшается очень стремительно, буквально за несколько часов.
«Особенности этого гриппа заключаются в том, что симптомы могут проявиться уже через 1−2 дня после заражения. Также для него характерна интенсивная интоксикация, проявляющаяся резким ухудшением самочувствия», — пояснила врач.
Специалист отметила, что при появлении первых симптомов необходимо обратиться к врачу.
«Температуру не рекомендуется сбивать ниже 38,5 градуса, потому что это защитная реакция организма, при ней иммунная система быстрее уничтожает вирусы», — добавила она.
Опасен для детей и беременных женщин.
Гонконгский грипп особенно опасен для маленьких детей, беременных женщин и пожилых людей, предупредила Светлана Протасова.
Среди детей в группу риска входят те, кто младше пяти лет. Отмечается, что у пожилых людей этот супергрипп провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний.
«Также он опасен для беременных женщин из-за риска для матери и плода и людей с хроническими заболеваниями: диабетом, астмой, заболеваниями почек и сердца», — пояснила врач.
Протасова подчеркнула, что гонконгский грипп может вызвать тяжелые осложнения, например, пневмонию, миокардит, отит.
Как защититься?
Защититься от распространяющегося нового «супергриппа» поможет соблюдение правил личной гигиены.
«Чтобы защититься от гонконгского гриппа, необходимо избегать скоплений народа и использовать маски в людных местах. Также нужно часто мыть руки и использовать антисептики. Что касается вакцин, то эффективных вакцин сейчас нет, они не успевают за быстро мутирующим вирусом», — отметила врач.
Вирусолог напомнила, что гонконгский грипп мутирует быстрее других сезонных вирусов.
Ситуация в мире.
Гонконгский грипп стремительно распространяется не только в России, но и в других странах. Так, в Казахстане также отмечается рост случаев гриппа A (H3N2). По данным Минздрава страны, с начала эпидсезона зарегистрировано около 1790 случаев гриппа, из них 1782 оказались именно гонконгским штаммом.
Не лучше ситуация складывается и в европейских странах. В ноябре сообщалось, что в Европе вызывает опасения новый вариант вируса гриппа, в том числе гонконгский грипп. Эксперты ожидали, что число заболевших будет примерно на 20% выше, чем во время обычной эпидемии гриппа.
Так, в Великобритании сезон гриппа назвал очень тяжелым из-за мутировавшего штамма. Британское Агентство здравоохранения (UKHSA) отметило, что вирус активно поражает детей и молодых людей, при этом есть опасение, что он может заразить и более пожилых пациентов, у которых болезнь протекает тяжелее.
Тяжелая эпидемия гриппа затронула и далекую Австралию. Там было зарегистрировано более 400 000 лабораторно подтвержденных случаев — это самый высокий показатель за всё время наблюдений.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы, эпидемиолог Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам новогодние и рождественские праздники отметить на родине и не выезжать в этот период за границу.