100 тысяч рублей за двоих: челябинские базы отдыха определили цены на Новый год

Новогодние туры на челябинских курортах проходят с 30 декабря по 2 января.
На базах отдыха Челябинской области основная часть номеров оказалась занята уже к началу декабря. Средняя стоимость проживания на даты с 30 декабря по 2 января в прошлом году составляла около 70 тысяч рублей за двоих при тарифах «все включено», а к встрече 2026 года предложения в среднем составили от 90−100 тысяч рублей с банкетом. Сколько стоит встретить главную ночь в году на курортах региона — рассказывает URA.RU.
Рост цен, по подсчетам информагенства, составил от 28 до 35%, а в отдельных категориях повышение доходит до 40%. Так изменилась стоимость на проживание по новогодним тарифам вместе с банкетом и гуляньями.
Курорт «Золотой пляж» сообщил, что к декабрю свободными остались только две категории номеров. Проживание в «стандарте» с банкетом стоит 51 900 рублей на двоих, а категория «джуниор сюит» обойдется в 67 350 рублей. В программу включены завтрак по системе шведского стола, новогодний банкет на трех площадках, музыкальные выступления, шоу фокусника и праздничное меню.
Банкеты на базах отдыха начинаются вечером и заканчиваются под утро.
На территории подготовили и активный отдых в новогоднюю ночь — выезд на снегоходах, который проходит за дополнительные 11 250 рублей за одного или 13 500 рублей за двоих, включая экипировку. Все остальные номера на праздники туристы выкупили заранее.
На базе отдыха «Утес» гостей ждет банкет с классическим новогодним меню, живой музыкой и салютом после боя курантов. Программа включает шведскую линию питания в другие дни, выступления артистов и анимацию на первые дни января. Стоимость проживания начинается от 96 тысяч рублей за номер комфорт, семейный вариант стоит 105 тысяч, а отдельное бунгало — 146 тысяч. Большая часть вариантов была забронирована еще до начала декабря.
В парк-отеле «Еловое» подготовили три разных формата празднования. В Green Hall выступит кавер-группа «Мьюзли», в ресторане ATLAS — приглашенная певица, а в гриль-баре «Костер» проведут музыкальную вечеринку.
1 января для постояльцев подготовили народные гулянья.
Стоимость номера «стандарт» с банкетом в ATLAS составляет 84 500 рублей, «джуниор сюит» — 100 тысяч, а «стандарт» без банкета в другом корпусе — 66 тысяч рублей.
Люкс предлагают за 116 тысяч, а пентхаус — от 278 до 294 тысяч рублей в зависимости от наличия террасы. В новогоднюю программу включены каток, фотозоны, уличные активности и детские мероприятия.
В спа-отеле «Фонград» Новый год пройдет в концепции советской «Елки по ГОСТу». Гостей ждут выступления фокусника, шоу-балета, барабанщиков, кавер-группы «Бумеранги» и фаер-шоу на улице. В течение дня будут работать мастер-классы, занятия йогой и творческие активности.
Стандарты раскупили полностью, в продаже остались студии с видом на озеро по цене 118 тысяч рублей при двухразовом питании или 126 900 рублей при трехразовом. Номер люкс стоит 134 700 рублей.
На местных курортах подготовили тематическую программу.
База отдыха «Форелька» организует банкет с живой музыкой и выступлением группы «Д-версия». В стоимость входят завтраки, обеды и ужины, а также детская программа с мастер-классами и новогодним утренником. Номер стандарт стоит 63 тысячи рублей, студия — 75 тысяч, а люкс — 90 тысяч рублей.
В комплексе «Уральские зори» стоимость стандарта с банкетом составляет 69 тысяч рублей, а студия с кухней — 92 тысячи. Тур включает праздничный банкет, завтраки, анимацию, детский утренник и уличные гулянья. Стандарт без банкета можно забронировать за 46 тысяч рублей. Большая часть категорий, включая коттеджи, полностью занята.
В отелях «Гости» и «Верт» все номера, согласно сайту онлайн-бронирования, раскупили еще до начала зимы. В комплексе «Крутики» остался один свободный номер категории джуниор. Без банкета он стоит 80 тысяч рублей, а с трехразовым питанием — 96 тысяч.