100 тысяч рублей за двоих: челябинские базы отдыха определили цены на Новый год

На базах отдыха Челябинской области основная часть номеров оказалась занята уже к началу декабря. Средняя стоимость проживания на даты с 30 декабря по 2 января в прошлом году составляла около 70 тысяч рублей за двоих при тарифах «все включено», а к встрече 2026 года предложения в среднем составили от 90−100 тысяч рублей с банкетом. Сколько стоит встретить главную ночь в году на курортах региона — рассказывает URA.RU.