Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО отразили атаку дронов над Ленинградской областью

Дрозденко сообщил об уничтожении БПЛА над Ленобластью.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные успешно нейтрализовали вражеские беспилотники над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«В небе Ленинградской области силами ПВО уничтожены БПЛА», — написал Дрозденко.

Подробностей о конкретных обстоятельствах инцидента не приводится. При этом глава региона сообщил, что режим воздушной угрозы в Ленобласти отменяется.

Ранее Александр Дрозденко предупреждал о повышенной опасности беспилотников в небе региона и не исключал возможное замедление мобильного интернета.

Вечером 13 декабря российские системы ПВО за три часа сбили 94 украинских БПЛА над разными регионами РФ. 41 БПЛА уничтожены над Крымом, 24 — в Брянской области, 7 — в Смоленской, по 6 — в Белгородской и Курской областях, 5 — в Орловской, 3 — в Тульской, и по одному в Калужской и Липецкой областях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше