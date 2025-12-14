Российские силы ПВО отразили атаку дронов над Ленинградской областью

Российские военные успешно нейтрализовали вражеские беспилотники над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«В небе Ленинградской области силами ПВО уничтожены БПЛА», — написал Дрозденко.
Подробностей о конкретных обстоятельствах инцидента не приводится. При этом глава региона сообщил, что режим воздушной угрозы в Ленобласти отменяется.
Ранее Александр Дрозденко предупреждал о повышенной опасности беспилотников в небе региона и не исключал возможное замедление мобильного интернета.
Вечером 13 декабря российские системы ПВО за три часа сбили 94 украинских БПЛА над разными регионами РФ. 41 БПЛА уничтожены над Крымом, 24 — в Брянской области, 7 — в Смоленской, по 6 — в Белгородской и Курской областях, 5 — в Орловской, 3 — в Тульской, и по одному в Калужской и Липецкой областях.