Стармер и фон дер Ляйен обсудили использование активов РФ для помощи Киеву

Британский премьер-министр Кир Стармер и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудили вопрос использования замороженных активов Российской Федерации для помощи украинской стороне, информирует канцелярия Стармера.
«Премьер-министр поговорил с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… обсуждение было сосредоточено на продолжающейся работе по продвигаемому США мирному плану… они также обсудили последние подвижки по использованию замороженных суверенных российских активов», — говорится в сообщении.
Напомним, Еврокомиссия осуществляет попытки получить согласие государств ЕС на использование активов Российской Федерации для Украины.
Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, что государства ЕС бессрочно заблокируют замороженные активы РФ. Руководитель РФПИ, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предупредил о серьёзных последствиях для ЕС в случае бессрочной заморозки активов.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискация российских активов станет декларацией конфликта ЕС с Российской Федерацией.