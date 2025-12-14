Премьер-министр Британии Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопрос использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом в субботу, 13 декабря, сообщила канцелярия британского премьера.
Уточняется, что их беседа была сосредоточена вокруг продолжающейся работы над предложенным Соединенными Штатами мирным планом для прекращения конфликта на Украине. Политики «согласились с тем, что настал критически важный момент для будущего Украины и Европа будет поддерживать ее так долго, как это потребуется для достижения справедливого и длительного мира».
Также они обсудили прогресс по вопросу «мобилизации замороженных активов России».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался, что использование Евросоюзом замороженных активов России будет, по сути, объявлением войны.
Глава Европейского совета Антониу Кошта ранее сообщил, что активы РФ в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны Российской Федерации.
Решение ЕС о бессрочной блокировке активов России нанесло серьезный удар по Европе, разрушив ее репутацию перед всем миром. Об этом написало итальянское издание l'AntiDiplomatico. По мнению автора публикации, этим решением европейские структуры дискредитируют себя перед мировым сообществом.