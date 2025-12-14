После жизни: священник-реаниматолог раскрыл, что видят умирающие

Что видят люди в момент, когда сердце перестает биться? Галлюцинации умирающего мозга или встречу с чем-то, что лежит за гранью нашей реальности?
Об этом, совмещая научный подход и духовный опыт, рассуждает уникальный специалист — реаниматолог с многолетним стажем Сергей Сеньчуков, который 11 лет назад стал священником, иеромонахом Феодоритом.
Наука и религия.
Его двойная профессия — работа на самой грани жизни и смерти — дает редкую возможность взглянуть на феномен клинической смерти под двумя углами.
В беседе с aif.ru он прокомментировал недавнюю историю 69-летней Шарлоты Холмс, пережившей остановку сердца на 11 минут. Женщина утверждает, что вышла из тела, парила над медперсоналом, а затем «оказалась» в месте, похожем на небеса, где встретила ангелов, членов семьи и даже неродившегося ребенка.
Чем могут быть на самом деле предсмертные видения?
Комментируя подобные рассказы, иеромонах Феодорит отмечает, что их нельзя списывать лишь на особенности работы мозга.
«Это можно объяснить именно тем, что люди действительно это видят. Хотя, чтобы видели именно ангелов, я не встречал, но свет, светящуюся фигуру и окружающую обстановку — да», — говорит священнослужитель.
Но он предостерегает от буквального и однозначного толкования этих образов. То, что человек воспринимает как благостное, может иметь иную природу.
«Мы должны понимать, что то, что мы видим, не обязательно то, что мы при этом представляем. Святящаяся фигура может оказаться как ангелом, так и бесом (“Люцифер” — носитель света, “Денница” — звезда), а свет в конце тоннеля — адским пламенем», — пояснил Феодорит.
Врач подчеркивает, что из всех элементов видений наиболее объективной может быть лишь обстановка комнаты, которую люди часто описывают точно, глядя на себя со стороны.
«Пожалуй, только окружающая обстановка может быть объективной реальностью», — считает он.
Священники в реанимации.
Сергей Сеньчуков — реаниматолог большую часть жизни. После смерти жены он серьезно углубился в веру, стал дьяконом, а затем и священником, не оставляя медицинской практики.
«Реаниматолог я гораздо дольше, чем священник. Но то, что я углубился в веру, связано с моей первоначальной профессией», — признается он.
Эта профессия — постоянный диалог со смертью — стала для него не только работой, но и путем к вере.
«Я человек верующий давно, но моя профессия дает возможность именно размышлять, а не просто верить, что Бог есть. Начинаешь думать, как все устроено, почему мы умираем, почему со смертью можно и нужно бороться», — делится врач.
Истории из реанимации: борьба с нечистью и прощание после смерти.
Находясь фактически между двумя мирами, отец Феодорит стал свидетелем случаев, которые сложно объяснить с рациональной точки зрения.
Однажды, перевозя тяжелого пациента из психиатрической больницы, он наблюдал жуткую сцену.
«Везем тяжелого больного… И вдруг у него открываются глаза, он привстает и начинает от кого-то отмахиваться. У него безумные совершенно глаза. И потом он начинает умирать с этим же ужасом в глазах», — вспоминает Сеньчуков.
Даже неверующий фельдшер после этого заявил: «Не знаю, есть Бог или нет, но то, что бесы есть — я понял точно».
Другая история, напротив, пронизана тихой печалью и чудом последней встречи. После неудачной реанимации молодой женщины с разрывом аневризмы врачи констатировали смерть. Мужу разрешили попрощаться.
«Он заходит в палату, садится рядом с ней. И тут мы видим на мониторе сердечные импульсы, мы бросаемся ее реанимировать, но они снова начали угасать и она умерла», — рассказывает реаниматолог.
Он допускает, что это могла быть остаточная активность сердца, но и не исключает иного: возможно, это была минута для последнего «прости».
Классический «свет в конце тоннеля» — самый частый рассказ.
Несмотря на яркие истории о встречах с ангелами, по словам Сергея Сеньчукова, большинство людей, переживших клиническую смерть, либо ничего не помнят, либо делятся самым распространенным опытом.
«Обычно после выхода из состояния клинической смерти люди ничего не рассказывают, но если чем-то делятся, то говорят классические вещи, что видели свет в конце тоннеля», — отмечает он.
Видений ангелов или родственников в его практике встречать не доводилось.
Клиническая смерть остается для науки медицинским термином, означающим обратимое состояние, а для верующих — дверью в иную реальность.
История иеромонаха Феодорита (Сеньчукова) показывает, что эти взгляды не всегда противоречат, а порой удивительно переплетаются, заставляя задуматься о самой большой тайне того, что ждет нас за последней чертой.