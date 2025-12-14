Ричмонд
Визу на Кипр смогут оформить нижегородцы с 15 декабря

В городе начнет работать визовый центр для подачи документов на шенгенскую визу.

С 15 декабря жители Нижнего Новгорода смогут подать документы на получение шенгенской визы для поездки на Кипр в своем городе. Информация опубликована на официальном сайте посольства Республики Кипр в России.

Прием заявлений будет организован в визовом центре компании BLS International, с которой дипломатическое представительство начало сотрудничество. Аналогичные центры откроются еще в семи городах России.

При подаче документов заявители оплачивают консульский сбор, а также дополнительный сервисный сбор визового центра в размере 1,5 евро без учета НДС. Сбор биометрических данных является обязательным.