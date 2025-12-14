Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ему было всего 23: молодого парня похоронили в Башкирии

В Башкирии простились с погибшим в СВО 23-летним Риналем Сафиуллиным.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском селе Ермекеево 9 декабря простились с 23-летним Риналем Сафиуллиным. На траурную церемонию пришли его родные, близкие, а также представители власти и неравнодушные местные жители.

Риналь родился в 2002 году. Окончив 9 классов Ермекеевской школы, он поступил в Октябрьский строительно-коммунальный колледж, где отучился на сварщика. Затем прошел срочную службу в армии — тогда он раздумывал над заключением контракта, но повременил с этим решением. После демобилизации работал в Набережных Челнах на заводе по выпуску «Камазов», а также вахтовым методом — в Москве.

Впоследствии парень заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции. При выполнении боевого задания он погиб.

— Он до конца оставался верен присяге, выполняя свой воинский долг. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — выразили соболезнования в администрации Ермекеевского района.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.