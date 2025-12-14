Ему было всего 23: молодого парня похоронили в Башкирии

В башкирском селе Ермекеево 9 декабря простились с 23-летним Риналем Сафиуллиным. На траурную церемонию пришли его родные, близкие, а также представители власти и неравнодушные местные жители.
Риналь родился в 2002 году. Окончив 9 классов Ермекеевской школы, он поступил в Октябрьский строительно-коммунальный колледж, где отучился на сварщика. Затем прошел срочную службу в армии — тогда он раздумывал над заключением контракта, но повременил с этим решением. После демобилизации работал в Набережных Челнах на заводе по выпуску «Камазов», а также вахтовым методом — в Москве.
Впоследствии парень заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции. При выполнении боевого задания он погиб.
— Он до конца оставался верен присяге, выполняя свой воинский долг. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — выразили соболезнования в администрации Ермекеевского района.
