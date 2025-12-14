Ему было всего 23: молодого парня похоронили в Башкирии

Риналь родился в 2002 году. Окончив 9 классов Ермекеевской школы, он поступил в Октябрьский строительно-коммунальный колледж, где отучился на сварщика. Затем прошел срочную службу в армии — тогда он раздумывал над заключением контракта, но повременил с этим решением. После демобилизации работал в Набережных Челнах на заводе по выпуску «Камазов», а также вахтовым методом — в Москве.