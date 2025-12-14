В Харьковской области сводные боевые отряды ВСУ несут большие потери

«В попытках остановить продвижение Северян, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков. Однако из-за отсутствия слаженности эти отряды несут большие потери, что ещё больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.