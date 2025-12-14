Вооружённые силы Украины в Харьковской области, несмотря на формирование «сводных боевых отрядов из разных подразделений», несут огромные потери, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале подчёркивается, что хаотичная переброска отрядов противника, а также формирование сводных подразделений лишь усугубляют ситуацию для украинской стороны.
«В попытках остановить продвижение Северян, командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков. Однако из-за отсутствия слаженности эти отряды несут большие потери, что ещё больше усугубляет ситуацию для ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.
Бойцы группировки войск «Север» продолжает создание «полосы безопасности» в Харьковской, а также в Сумской областях. На сумском участке штурмовики РФ продолжают продавливать оборону противника, в том числе с помощью авиации и ТОС «Солнцепёк». ВСУ исчерпали «наступательный потенциал» и отсиживаются в обороне.
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.