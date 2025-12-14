Ричмонд
В Братске газифицировали 352 дома

Это должно помочь снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории города.

Источник: Комсомольская правда

В Правобережном районе Братска продолжается перевод частных домов с угольным или печным отоплением на газ. Это должно помочь снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории города.

Газифицировано 352 дома. До конца 2026 года их количество планируют увеличить до 880 только в микрорайоне Гидростроитель. Все работы для жителей проводятся бесплатно. Сибиряки отмечают плюс перемен в экономии.

В обязательном порядке для новоиспеченных хозяев газифицированных домов проводится инструктаж по технике безопасности. Действует круглосуточная диспетчерская служба, которая принимает звонки постоянно.