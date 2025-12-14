«Омскводоканал» за 111 миллионов отремонтирует сети канализации в Амурском

Как сообщается в описании лота, за 111 млн нужно привести в порядок напорный коллектор диаметром в 500 мм от канализационной насосной станции № 12 на улице Пристанционной в две нитки. Место этих работы в Амурском поселке, недалеко от остановки «Холодильник».