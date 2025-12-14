«Омскводоканал» за 111 миллионов отремонтирует сети канализации в Амурском

«Росводоканал Омск» объявил торги на выполнение работ по ремонту сетей канализации в Амурском поселке. Лот выставлен на портале «Ростендер», его сумма составляет 111 млн рублей.
В описании лота указано, что прием заявок от возможных участников продлится до конца декабря, а подрядчика должны определить 6 февраля 2026 года. Работы планируется вести также в следующем году.
Как сообщается в описании лота, за 111 млн нужно привести в порядок напорный коллектор диаметром в 500 мм от канализационной насосной станции № 12 на улице Пристанционной в две нитки. Место этих работы в Амурском поселке, недалеко от остановки «Холодильник».
Компания уже получила согласования на работы от всех профильных органов власти. Но для подрядчика предусмотрены штрафы за просрочку этапов работ, складирование в неправильном месте земли или нарушение благоустройства вне зоны ремонта.
