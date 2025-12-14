Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Омскводоканал» за 111 миллионов отремонтирует сети канализации в Амурском

Компания объявила тендер на такие работы, заявки принимаются до 31 декабря.

Источник: Комсомольская правда

«Росводоканал Омск» объявил торги на выполнение работ по ремонту сетей канализации в Амурском поселке. Лот выставлен на портале «Ростендер», его сумма составляет 111 млн рублей.

В описании лота указано, что прием заявок от возможных участников продлится до конца декабря, а подрядчика должны определить 6 февраля 2026 года. Работы планируется вести также в следующем году.

Как сообщается в описании лота, за 111 млн нужно привести в порядок напорный коллектор диаметром в 500 мм от канализационной насосной станции № 12 на улице Пристанционной в две нитки. Место этих работы в Амурском поселке, недалеко от остановки «Холодильник».

Компания уже получила согласования на работы от всех профильных органов власти. Но для подрядчика предусмотрены штрафы за просрочку этапов работ, складирование в неправильном месте земли или нарушение благоустройства вне зоны ремонта.

Ранее «КП Омск» сообщала, что ремонт водопровода в Сегизбае в Азовском районе проконтролирует прокуратура.