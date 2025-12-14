Трамп пообещал ответить на расправу ИГИЛ* над военными США в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что после действий ИГИЛ* против американских военных в Сирии последует жесткий ответ. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
Позднее, общаясь с журналистами у Белого дома, Трамп пояснил, что произошедшее было засадой. Он отметил, что нападение случилось в опасном районе Сирии, который не находится под полным контролем властей страны.
— Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьезные ответные меры, — заявил американский лидер в посте.
Ранее совместные силы Сирии и США подверглись атаке в районе Пальмиры, после чего американские вертолеты эвакуировали раненых на базу Эт-Танф. В Пентагоне сообщили о гибели двух военнослужащих США и гражданского переводчика, еще трое американцев получили ранения в результате засады боевика ИГИЛ*, который был ликвидирован, передает Syria TV.
До этого в Белом доме встретились президент США Дональд Трамп и его коллега из Сирии Ахмед аш-Шараа. Переговоры глав государства проходили в закрытом формате.
Новые сирийские власти во главе с аш-Шараа негативно настроены по отношению ко всему, что связано со свергнутым Башаром Асадом. Так, новая администрация арабской республики обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать экс-главу государства для судебного разбирательства в Дамаске.
*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.