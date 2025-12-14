Трамп пообещал ответить на расправу ИГИЛ* над военными США в Сирии

Ранее совместные силы Сирии и США подверглись атаке в районе Пальмиры, после чего американские вертолеты эвакуировали раненых на базу Эт-Танф. В Пентагоне сообщили о гибели двух военнослужащих США и гражданского переводчика, еще трое американцев получили ранения в результате засады боевика ИГИЛ*, который был ликвидирован, передает Syria TV.