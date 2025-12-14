Ричмонд
В Госдуме предупредили о наказаниях за проживание без регистрации

Собственник квартиры несет ответственность за проживание незарегистрированных лиц.

Источник: Комсомольская правда

В России существует обязательный регистрационный учет, который не ограничивает свободу передвижения граждан, а необходим в качестве уведомления государства о месте проживания. Такое заявление в беседе с RT сделал член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Эксперт уточнил, что в России можно жить по другому адресу до 90 суток, не оформляя временную регистрацию. Проживание дольше или переезд без регистрации в течение семи рабочих дней считаются нарушениями и влекут административную ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ.

Штраф для граждан за такое нарушение в большинстве регионов составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Собственник квартиры также несет ответственность за проживание незарегистрированных лиц. Фиктивная регистрация регулируется ст. 322.2 и 322.3 УК РФ и влечет уже уголовную ответственность, включая штрафы, обязательные работы или лишение свободы.

При этом, как отметил Якубовский, проживание без регистрации не влияет на имущественные права граждан и не лишает их права владения или пользования жильем.

«Нарушение носит административный характер и устраняется путём оформления регистрации. Управляющая компания не вправе ограничивать доступ в жильё или вводить санкции, не предусмотренные законом», — добавил он.

Напомним, в 2022 году в России вступили в силу новые правила регистрации и снятия граждан с учета по месту пребывания и месту жительства.