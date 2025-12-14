AP: в Огайо отпустили мужчину, который 28 лет провел в камере смертников

Прокуратура штата Огайо прекратила уголовное преследование в отношении мужчины, который провел более четверти века в камере смертников по обвинению в ограблении и убийстве женщины, передает агентство Associated Press.
По данным агентства, Элвуд Джонс находится на свободе с 2022 года, когда суд направил дело на новое рассмотрение, указав на то, что обвинение не представило достаточных доказательств его вины.
Прокурор округа Гамильтон Конни Пиллич не стала оспаривать решение суда, заявив, что у нее самой возникли сомнения в причастности Джонса к преступлению.
Американца признали виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в ограблении и краже со взломом в связи с избиением до смерти 67-летней Роды Натан.
Следствие считало, что Натан приехала в город для участия в бар-мицве внука своей близкой подруги, однако была обнаружена мертвой в номере отеля. Джонс, работавший в этом отеле и находившийся на смене в день происшествия, стал основным подозреваемым и впоследствии был приговорен к смертной казни.
В то же время защите удалось на протяжении многих лет добиваться отсрочки исполнения приговора за счет многочисленных апелляций. Адвокаты указывали на отсутствие вещественных и судебно-медицинских доказательств, прямо связывающих Джонса с преступлением, игнорирование показаний свидетелей, указывавших на других возможных подозреваемых, а также на непредоставление защите значительного объема материалов дела до начала суда.
Разбирательство продолжалось почти 28 лет, все это время Джонс содержался в камере смертников. В итоге современные методы медицинской экспертизы позволили окончательно исключить его из числа подозреваемых.
Как отмечает агентство, Джонс стал двенадцатым человеком в штате Огайо, оправданным после вынесения смертного приговора.
