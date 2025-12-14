В трёх районах Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников

Российские военные отразили в ночь с 13 на 14 декабря атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Каменске и трёх районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Атака БПЛА отражена ночью в Каменске, Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что пострадавших нет. По словам Слюсаря, данные о последствиях на земле сейчас уточняются.
Напомним, ранее ночью 14 декабря глава Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал о том, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники в небе над регионом. Губернатор также отметил, что режим воздушной опасности отменяется.
Также появилась информация о возгорании на нефтебазе в городе Урюпинске Волгоградской области. Оно началось после попытки дронов ВСУ атаковать регион. По предварительным данным, никто не пострадал. Власти решили эвакуировать жителей домов, которые прилегают к указанной нефтебазе.
Помимо этого сообщалось о повреждениях, полученных несколькими домами в посёлке Афипском Северского района Краснодарского края при падении фрагментов беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин написал об обезвреженном БПЛА, который направлялся в сторону российской столицы.