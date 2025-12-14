В трёх районах Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников

Также появилась информация о возгорании на нефтебазе в городе Урюпинске Волгоградской области. Оно началось после попытки дронов ВСУ атаковать регион. По предварительным данным, никто не пострадал. Власти решили эвакуировать жителей домов, которые прилегают к указанной нефтебазе.