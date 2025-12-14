В Думе рассказали об ответственности за проживание без оформления регистрации

Ранее сообщалось, что пожилые женщины, обсуждающие соседей у подъезда, рискуют нарваться на штрафы и даже арест. За нецензурные выражения в общественном месте «бабушкам на лавочке» может грозить арест до 15 суток или штраф до тысячи рублей по статье 20.1 КоАП РФ. Если же высказывания касаются клеветы, штраф может достигать 500 тысяч рублей, а при публичных обвинениях — до миллиона рублей и даже лишения свободы на срок до двух лет.