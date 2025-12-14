Ричмонд
Стала известна средняя стоимость новогоднего стола для россиян

Новогодний продуктовый набор в 2025 году будет стоить в среднем 10 тысяч рублей по всей России.

Согласно расчётам РИА Новости на основе данных ЕМИСС, в эту сумму входят продукты для традиционных блюд, закусок, фруктов, торта и напитков на четверых человек.

В набор включены ингредиенты для горячего блюда (курица с картофелем — 511 рублей), овощной нарезки (512 рублей), закусок (мясная и сырная тарелки — 1 237 рублей, бутерброды с икрой — 2 666 рублей, со шпротами — 304 рубля, разносолы — 230 рублей). Также учитываются салаты «Оливье» (576 рублей) и «Селедка под шубой» (291 рубль), фрукты (892 рубля), торт (718 рублей) и напитки: шампанское (425 рублей), вино (513 рублей), коньяк (820 рублей), чай (85 рублей), сок (136 рублей) и минеральная вода (78 рублей).

Ранее сообщалось, что средний уровень зарплатных ожиданий россиян на 2026 год составляет почти 215 тысяч рублей в месяц.

