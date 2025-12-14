Ричмонд
Силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Азовским морем

Над акваторией Азовского моря был уничтожен украинский БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО сбили беспилотник над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает в телеграм-канале минобороны России.

Воздушная атака была отражена в субботу, 13 декабря в период с 12 до 17 часов. Всего дежурные средства ПВО перехватили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: три — над Черным морем, два — над Белгородской областью, по одному — над Брянской и Курской областями, а также над Азовским морем.

В ночь на 14 декабря атаке БПЛА подверглись Каменск, а также Каменский, Усть-Донецкий и Милютинский районы Ростовской области. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется,

