В обороне ВСУ появляются бреши, которые невозможно заткнуть, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер, пишет РИА Новости.
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы достигли этой точки, где у Украины закончились войска, и у них появляются бреши в оборонительных линиях, которые невозможно заткнуть», — заявил Скотт Риттер.
По его словам, сейчас ясно, что сопротивление продвижению ВС РФ является для ВСУ непосильной задачей. Он добавил, что в будущем российские военнослужащие будут брать под контроль все больше и больше территорий.
Ранее появилась информация, что в ноябре бойцы РФ добились крупнейшего продвижения за год в зоне спецоперации. Как сообщалось, за этот месяц российские войска заняли 701 квадратный километр территории.