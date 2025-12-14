МЧС Беларуси предупредило о гололедице и мокром снеге 14 декабря

МЧС Беларуси предупредило о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении, которое происходит 14 декабря.
На отдельных участках дорог ожидается гололедица. В утренние часы в отдельных районах — налипание мокрого снега.
В связи с этим может произойти затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения коммунальных аварий и ДТП. Кроме того, МЧС предупреждает, что в такую погоду возможен риск травматизма.
Во многих районах Беларуси выпал снег. А налипание мокрого снега может привести к повреждению деревьев, обрыву проводов и отключению электричества.
Что касается прогноза погоды, то 14 декабря на большей части территории ожидаются осадки: снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем. Прогнозируют слабые туман и гололед.
Ветер переменных направлений 4−9 м/с. Температура воздуха максимальная днем от −4 до +2. А вот по Брестской и Гродненской областям ждут до +6.
Узнайте еще, что фары с надписью «Стоп» и со стрелкой могут появиться в Беларуси.
Кстати, министерство транспорта определило пропускной пункт на границе с Польшей для автобусов: «С 16 декабря исключительно через “Берестовицу”.
Кроме того, Беларусь готова экспортировать калийные удобрения, с которых США сняли санкции, через любые порты.