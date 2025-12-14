В Одессе ввели штрафы для родителей за отказ детей говорить на украинском языке

В Одессе родители могут столкнуться с штрафами, если их дети отказываются говорить на украинском языке во время школьных перемен. Об этом рассказала местная жительница в беседе с РИА Новости, отметив, что подобный приказ существует, но его применение на практике зависит от позиции руководства конкретного учебного заведения.
По её словам, если администрация школы не акцентирует внимание на языке общения учеников, то нарушения могут оставаться незамеченными. Однако в случае строгого контроля со стороны руководства приказ может быть применён, что повлечёт санкции для родителей.
«По поводу школы — тут зависит от того, какая атмосфера, от руководства. Если руководство не замечает, что дети говорят на русском, то это да. А если замечают… то там есть такой приказ», — сказала она.
