Нейрофизиолог Лебедев: обезьян можно научить говорить с помощью нейроинтерфейсов

«Обезьяны, в частности макаки-резус, не могут говорить, как люди. Но у них есть свой набор звуков, который можно назвать примитивным словарем. Например, если обезьяна издает звук, похожий на хрюканье, это может означать угрозу. Звук “у-у-у” может быть сигналом “я здесь, приходите ко мне”. Также у них есть специальное слово для обозначения змеи — опасного объекта. Но говорить как люди они не могут. Во-первых, из-за особенностей строения голосового аппарата. Во-вторых, потому что их мозг не приспособлен для этого. Для нормальной речи нужны сложные структуры в мозге, особенно в моторной коре, которые синхронизируют движения рта, голосовых связок и дыхания. У обезьян таких структур нет, поэтому они ограничены в своих звуковых возможностях. У них нет и ключевых для речи языковых зон мозга, например, зоны Вернике или зоны Брока (первая отвечает за усвоение и понимание письменной и устной речи, а вторая — за воспроизведение речи)», — рассказал ученый.