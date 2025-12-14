В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

В ночь на 14 декабря в Ростовской области были сбиты четыре украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает в телеграм-канале минобороны России.
С 23 до 7 часов беспилотная атака была отражена в Каменске, а также Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.
Накануне жители региона получили соответствующее оповещение от РСЧС.
— В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — говорилось в сообщении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Всего в ночное время дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
