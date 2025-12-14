Ричмонд
Трамп резко отреагировал на гибель военных США в Сирии: что он сказал

Трамп пообещал очень серьезный ответ на гибель военных США в Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пообещал предпринять «очень серьезные» ответные действия в отношении террористической группировки ИГ* («Исламское государство‎»*) после гибели американских военнослужащих в Сирии.

«Это была атака ИГ* против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который не полностью контролируется сирийскими властями… Последуют очень серьезные ответные меры», — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Помимо этого, глава Белого дома сообщил, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа «крайне разгневан и обеспокоен этой атакой».

Пентагон в минувшую субботу, 13 декабря, сообщил, что два американских военнослужащих и один гражданский переводчик были убиты в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. При этом, как сообщил представитель Министерства внутренних дел Сирии Нуруддин аль-Баба, сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что совершивший атаку на американских военнослужащих был ликвидирован партнерскими силами.

Напомним, Джо Байден во время последней речи обратился к администрации Трампа с просьбой контролировать ситуацию в Сирии и Иране, чтобы предотвратить возрождение ИГ*. Он также заявил, что Вашингтон создал условия для укрепления стабильности на Ближнем Востоке.

Тем временем Трамп на протяжении всего первого президентского срока боролся с террористами ИГ*. Годы прошли, а стремления главы Белого дома остались те же. Они обострились после новогоднего нападения в Новом Орлеане, когда пострадали десятки американских граждан. Выяснилось, что террорист, открывший огонь, имел связь с ИГ*.

В конце сентября этого года Центральное командование США сообщило о ликвидации лидера ИГ*Омара Абдул Кадера в Сирии. По данным американской разведки, он планировал атаки на Соединенные Штаты. Сообщалось, что смерть этого боевика подрывает способность ИГ* планировать новые атаки.

Ранее сообщалось, что семь американских военных пострадали в рейде против ИГ* в Ираке. Пятеро ранены, двое травмированы в пустыне Анбар.

*Признана террористической организацией и запрещена на территории России.

