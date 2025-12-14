Трамп резко отреагировал на гибель военных США в Сирии: что он сказал

Пентагон в минувшую субботу, 13 декабря, сообщил, что два американских военнослужащих и один гражданский переводчик были убиты в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. При этом, как сообщил представитель Министерства внутренних дел Сирии Нуруддин аль-Баба, сирийские силовики предупреждали военных международной коалиции о возможной атаке боевиков.