«Запах цветов»: пациентка рассказала, что видела во время клинической смерти

68-летняя Шарлотта Холмс пережила клиническую смерть, когда ее сердце остановилось на 11 минут во время визита к кардиологу. Женщина обратилась к врачу с жалобами на давление и боль в груди, однако состояние резко ухудшилось еще до госпитализации. Врачи начали реанимацию, в то время как, по словам Холмс, ее сознание перестало быть связано с телом.