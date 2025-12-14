«Запах цветов»: пациентка рассказала, что видела во время клинической смерти

68-летняя Шарлотта Холмс пережила клиническую смерть, когда ее сердце остановилось на 11 минут во время визита к кардиологу. Женщина обратилась к врачу с жалобами на давление и боль в груди, однако состояние резко ухудшилось еще до госпитализации. Врачи начали реанимацию, в то время как, по словам Холмс, ее сознание перестало быть связано с телом.
— Я чувствовала запах самых прекрасных цветов, которые я когда-либо нюхала, а потом услышала музыку. Открыв глаза, я поняла, где нахожусь. Я знала, что попала в рай, — поделилась она.
Там женщина встретила умерших родственников, которые выглядели молодыми и здоровыми, а также нерожденного ребенка, потерянного много лет назад во время беременности.
Позже, по утверждению Холмс, с ней заговорил Бог и показал иное место, которое она восприняла как ад. Женщина описывает резкий контраст ощущений, тяжелый запах и крики, отметив, что испытала сильную боль и глубокую печаль, прежде чем вернулась в сознание, передает The Mirror.
Недавно американка Триша Баркер пережила клиническую смерть и рассказала о пережитом опыте. Баркер попала в автокатастрофу. Ее госпитализировали с переломами позвоночника и ноги, а также множественными внутренними травмами.