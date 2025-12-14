Ричмонд
Суд запретил вождение самоходных машин в состоянии опьянения

Суд кассационной инстанции установил, что управление самоходными машинами в состоянии алкогольного опьянения является административным правонарушением.

Суд кассационной инстанции установил, что управление самоходными машинами в состоянии алкогольного опьянения является административным правонарушением. Как следует из материалов Первого апелляционного суда общей юрисдикции, это решение было принято по делу водителя, который управлял мотоблоком с прицепом в нетрезвом виде, сообщает РИА Новости.

Изначально его лишили водительских прав на полтора года, но затем суд отменил это наказание, посчитав, что мотоблок не относится к транспортным средствам, требующим регистрации и специальных прав. Однако кассационный суд пояснил, что под определение транспортных средств попадают также самоходные машины с двигателем внутреннего сгорания объёмом свыше 50 куб. см или электродвигателем мощностью более 4 кВт, на которые оформляются паспорта техники.

Поскольку двигатель мотоблока имел мощность 6,75 кВт (9 л.с.), дело было направлено на пересмотр для привлечения водителя к ответственности.

Ранее юрист рассказал об ответственности за сруб елки.

