Суд запретил вождение самоходных машин в состоянии опьянения

Изначально его лишили водительских прав на полтора года, но затем суд отменил это наказание, посчитав, что мотоблок не относится к транспортным средствам, требующим регистрации и специальных прав. Однако кассационный суд пояснил, что под определение транспортных средств попадают также самоходные машины с двигателем внутреннего сгорания объёмом свыше 50 куб. см или электродвигателем мощностью более 4 кВт, на которые оформляются паспорта техники.