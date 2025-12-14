Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрельба произошла в одном из старейших университетов США

В США произошла стрельба рядом с Брауновским университетом в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Об этом в сорбщили местные СМИ.

В США произошла стрельба рядом с Брауновским университетом в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Об этом в сорбщили местные СМИ.

По данным мэра города, в результате нападения пострадали не менее 20 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии. Погибшие и раненые являются студентами одного из самых престижных частных университетов страны.

Неизвестный открыл огонь возле учебного заведения и скрылся. По информации правоохранительных органов, к поискам стрелявшего подключилось ФБР.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее позором и заявил, что в такой ситуации остается только молиться, передает BBC.

Другой инцидент произошел 17 апреля, когда в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше