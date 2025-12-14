Стрельба произошла в одном из старейших университетов США

В США произошла стрельба рядом с Брауновским университетом в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Об этом в сорбщили местные СМИ.
По данным мэра города, в результате нападения пострадали не менее 20 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии. Погибшие и раненые являются студентами одного из самых престижных частных университетов страны.
Неизвестный открыл огонь возле учебного заведения и скрылся. По информации правоохранительных органов, к поискам стрелявшего подключилось ФБР.
Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее позором и заявил, что в такой ситуации остается только молиться, передает BBC.
Другой инцидент произошел 17 апреля, когда в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.