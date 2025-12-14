Историки сенсационно подтвердили, что Омск был основан в XVII веке

Историки нашли подтверждение в Центральном государственном архиве Москвы версии о том, поселение, положившее начало Омску, было основано не в 1716 году, а в 1628-м. То есть на 90 лет раньше.
Ранее версия о более раннем основании была озвучена на основании данных раскопок в центре Омска. Ныне же о бумагах из архива сообщил ТАСС областной министр культуры Юрий Трофимов.
«Указ [царя] Михаила Федоровича о необходимости основания острога в устье Оми в 1628 году был найден в Московском центральном архиве. Уже сейчас научное сообщество России — это археологи и историки — сходятся во мнении, что 1628 год можно считать началом освоения омского Прииртышья Российским государством», — пояснил министр.
Трофимов добавил, что поселение было создано для служивых людей из Тары, а те плыли в походы за солью на более южные территории.
«И это был очень важный пункт для закрепления России на юге Западной Сибири», — подчеркнул министр.
По его словам, раскопки и изучение письменных источников будут продолжаться.
В 2024 году омский минкульт уже сообщал, что при археологических раскопках в устье Оми зафиксировали культурный слой первой половины XVII века. Датировали его по монетам царя Михаила Федоровича, правившего с 1613 по 1645 годы. И предметам, аналогичным найденным при раскопках Тары.
Сейчас временем основания Омска считается 1716 год. Тогда по указу императора Петра Первого отряд казаков под командованием подполковника Ивана Бухгольца сначала провел неудачную экспедицию в поисках золота в район Яркенда, а затем заложил и построил первую Омскую крепость.
Ну, а конспирологи-тартароведы, как известно, утверждают и вовсе, что на том же месте, где находится Омск, еще более 100 тысяч лет был построен город праславянской цивилизации Асгард Ирийский.
Ранее мы сообщали, что областной минкульт не признал здание омского телецентра объектом исторического наследия.